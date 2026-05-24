Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

Як світ реагує на масований обстріл Києва?

Володимир Зеленський зазначив, що внаслідок нічної атаки було пошкоджено музей Чорнобиля, Національний художній музей, а також будівлю, де розташовувався офіс німецького телеканалу ARD.

Станом на момент публікації повідомлялося про 69 постраждалих у Києві та двох загиблих.

Глава держави додав, що вже провів розмови з президентом Франції та прем'єр-міністром Норвегії, планується також подальша комунікація з партнерами.

Дякую всім, хто не мовчить про те, що робить Росія. Вони воюють лише проти наших людей, проти нашої пам'яті, історії, проти всього, що формує нормальне людське життя. Важливо, щоб Росія розуміла, що за всі ці злочини вони нестимуть відповідальність,

– підкреслив Зеленський.

Низка світових лідерів також публічно засудила російські удари по цивільних об'єктах у Києві та інших містах.

Зокрема, за словами президента Литви Гітанаса Науседи, новий масований удар по Києву демонструє, що "терор проти цивільного населення залишається ключовим інструментом війни Кремля”.

Сотні дронів і ракет, запущених за ніч по житлових районах, школах та цивільній інфраструктурі, лише ще раз демонструють жорстокість Росії та її зневагу до людського життя,

– написав політик.

Окремо він підкреслив, що підтримка України триватиме стільки, скільки буде потрібно.

Тим часом президентка Молдови Майя Санду назвала атаку воєнним злочином і заявила, що вбивства цивільних не можуть залишатися без відповіді. За її словами, реакцією має стати більша підтримка України та більший тиск на Росію.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Росія знову атакувала житлові райони та цивільну інфраструктуру. Він наголосив, що зараз необхідно посилювати тиск на російську військову машину та продовжувати підтримку України.

Масований обстріл також прокоментував міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакхна. Він заявив, що удари по житлових кварталах і цивільній інфраструктурі є неприйнятними актами терору.

Естонія стоїть поруч з Україною до перемоги,

– підсумував глава МЗС.

Нагадаємо, цієї ночі під час обстрілу Росія втретє застосувала балістичну ракету середньої дальності "Орешник" – вона влучила у район Білої Церкви на Київщині.

За даними OSINT-спільноти, ракета влучила по гаражному кооперативу. Згодом у Київській ОВА підтвердили пошкодження гаражів та будівель підприємства у Білоцерківському районі.