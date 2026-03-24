Результаты сбития баллистики – неутешительны: в Воздушных силах назвали главную причину

Во время массированной атаки в ночь на 24 марта Россия атаковала Украину 426 воздушными целями. В частности, была и баллистика, результаты ПВО по которой не очень утешительны.

Почему так, рассказал начальник управления коммуникаций Командования ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Почему не удалось сбить баллистику?

Большое количество беспилотников этой ночью было сбито, как и фактически все крылатые ракеты.

А вот ни одну из баллистических ракет, которые россияне запускали с Курщины и ВОТ Донетчины, сбить не удалось. Их было 7 – это "Искандер-М" и С-400.

Они летели на Полтавскую и Запорожскую области. В частности, сильно от баллистического удара пострадало Запорожье.

По баллистике, к сожалению, неутешительные результаты. Удар пришёлся по прифронтовым территориям – это Запорожская область, Полтавская. Понятно, что по баллистике работать может система Patriot, которую мы так нуждаемся масштабировать,

– отметил Игнат.

К слову, недавно президент Зеленский отмечал, что из-за войны на Ближнем Востоке Украина может столкнуться с дефицитом ракет для систем Patriot. Ресурсы США и производителей ПВО постепенно истощаются.

