Опасные объекты были обнаружены на территории области после очередного массированного удара по Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Кировоградской области.

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Что известно об опасной находке

Взрывотехники, получив сообщение, прибыли на место происшествия и при обследовании обнаружили суббоеприпасы кассетной боевой части крылатой ракеты, которые не взорвались.

Взрывоопасные предметы специалисты уничтожили методом контролируемого подрыва на месте с соблюдением всех норм безопасности,

– указали в полиции.

В то же время правоохранители напомнили гражданам, что в случае обнаружения любых взрывоопасных и других подозрительных предметов ни в коем случае нельзя подходить к ним, трогать или перемещать. В таком случае нужно немедленно сообщить об этом по номеру 102.

Российские суббоеприпасы, что обнаружили после обстрела / фото Нацполиции

Заметим, в среду, 25 декабря, россияне пытались поразить критическую инфраструктуру Кировоградской области. В ОВА сообщили, что, к сожалению, в отдельных общинах есть последствия. В частности, произошел пожар газовой трубы возле частного домовладения.