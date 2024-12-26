Небезпечні об’єкти було виявлено на території області після чергового масованого удару по Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Кіровоградської області.

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Що відомо про небезпечну знахідку

Вибухотехніки, отримавши повідомлення, прибули на місце події та під час обстеження виявили суббоєприпаси касетної бойової частини крилатої ракети, які не вибухнули.

Вибухонебезпечні предмети фахівці знищили методом контрольованого підриву на місці з дотриманням усіх норм безпеки,

– вказали у поліції.

Водночас правоохоронці нагадали громадянам, що у випадку виявлення будь-яких вибухонебезпечних та інших підозрілих предметів у жодному разі не можна підходити до них, чіпати чи переміщувати. У такому разі потрібно негайно повідомити про це за номером 102.

Російські суббоєприпаси, що виявили після обстрілу / фото Нацполіції

Зауважимо, у середу, 25 грудня, росіяни намагалися вразити критичну інфраструктуру Кіровоградщини. В ОВА повідомили, що, на жаль, в окремих громадах є наслідки. Зокрема, сталась пожежа газової труби біля приватного домоволодіння.