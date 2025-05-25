Много людей в тяжелом состоянии, – Братчук о ситуации на Николаевщине и Одесщине после обстрела

В ночь на 25 мая враг массированно атаковал Украину, пострадали Одесская и Николаевские области. Их враг атаковал и ракетами, и "Шахедами".

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, отметив, что в Николаеве известно о погибшем. В Одесской области есть пострадавший мужчина.

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Николаевская и Одесская области оправляются после обстрела

По словам представителя Украинской добровольческой армии, Одесская область и город сегодня страдали от обстрелов российских "Шахедов". Российские дроны попали в автопарк, в результате чего сгорело 20 частных автомобилей.

"Хорошо, что спасатели быстро прибыли на место происшествия. Им удалось максимально ликвидировать пламя, чтобы оно не распространилось. Это район, где есть много гаражей и стоянок. Не говорится о каких-то военных объектах", – отметил он.

Заметьте! В результате атаки в пригороде Одессы был поврежден частный дом, где пострадал мужчина. К счастью, погибших в Одессе нет.

Относительно Николаевщины, ее также атаковали вражеские дроны и ракеты. 30 беспилотников украинские силы ПВО уничтожили только в этой области.

В Николаеве есть погибший. Много людей в тяжелом состоянии и в состоянии средней тяжести. Там (в Николаеве – 24 Канал) попало в жилой дом,

– сказал Братчук.

К слову, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что сегодняшняя комбинированная атака по Украине может повториться. По его словам, это происходит из-за отсутствия должной реакции Запада на действия оккупантов.