Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Важно В результате массированной атаки 25 мая погиб выдающийся украинский ученый Николай Лихтер

На Житомирщине попрощались с детьми, которые погибли в результате атаки

В Коростышеве 28 мая в последний путь провели трех детей из одной семьи, которые погибли в результате российской атаки 25 мая. Так, им навсегда будет 17, 12 и 8 лет.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших детей. Вечная и светлая память!

Так, в последний путь провели 17-летнего Романа, 12-летнюю Тамару и 8-летнего Станислава Мартынюков. Известно, что семья была многодетной и воспитывала 5 детей. Известно, что двое детей – старшие по возрасту и уже живут отдельно. Все трое погибших были вместе с родителями в доме.

Прощание с детьми, которые погибли на Житомирщине / Фото Общественного

Исполняющий обязанности Коростышевского городского головы Юрий Денисовец отметил, что смерть троих детей стала страшной трагедией для общества.

Детки погибли. Родители живы, мама в тяжелом состоянии – ее вчера успешно прооперировали, мы надеемся на ее выздоровление. Папа детей, к счастью, получил не такие серьезные повреждения, он сегодня присутствует на похоронах. Но психологическое состояние обоих родителей все мы понимаем, который,

– подчеркнул Денисовец.

Мать погибших детей работала учительницей. Одна из местных жительниц отметила, что ее семья имела прекрасных детей, а потому очень сложно осознавать, что они погибли.

Известно, что Тамара и Станислав Мартынюк были учениками Коростышевской детской музыкальной школы. Вскоре должен был быть выпускной, на котором дети получили бы награды за успешную учебу.

"Они были способные, талантливые и большие молодцы – они учились у своей родной тети по классу домры. Все мы все в скорби и искренне сочувствуем семье, которая потеряла трех своих детей", – добавила исполняющая обязанности директора Коростышевской детской музыкальной школы Екатерина Горобчук.

Преподавательница музыкальной школы добавила, что Тамара – была отличницей, была лучшей в классе и всегда была любимицей учителей.