Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Важливо Внаслідок масованої атаки 25 травня загинув видатний український вчений Микола Ліхтер

На Житомирщині попрощалися з дітьми, які загинули внаслідок атаки

У Коростишеві 28 травня в останню путь провели трьох дітей з однієї родини, які загинули внаслідок російської атаки 25 травня. Так, їм назавжди буде 17, 12 та 8 років.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих дітей. Вічна та світла пам'ять!

Так, в останню путь провели 17-річного Романа, 12-річну Тамару та 8-річного Станіслава Мартинюків. Відомо, що родина була багатодітною та виховувала 5 діток. Відомо, що двоє дітей – старші за віком та вже живуть окремо. Усі троє загиблих були разом з батьками у будинку.

Прощання з дітьми, які загинули на Житомирщині / Фото Суспільного

Виконувач обов'язків Коростишівського міського голови Юрій Денисовець наголосив, що смерть трьох дітей стала страшною трагедією для громади.

Дітки загинули. Батьки живі, мама у важкому стані – її вчора успішно прооперували, ми сподіваємося на її одужання. Тато дітей, на щастя, отримав не такі серйозні ушкодження, він сьогодні присутній на похованні. Але психологічний стан обох батьків всі ми розуміємо, який,

– наголосив Денисовець.

Матір загиблих дітей працювала вчителькою. Одна з місцевих жительок наголосила, що її сім'я мала прекрасних дітей, а тому дуже складно усвідомлювати, що вони загинули.

Відомо, що Тамара та Станіслав Мартинюки були учнями Коростишівської дитячої музичної школи. Незабаром мав бути випускний, на якому діти отримали б нагороди за успішне навчання.

"Вони були здібні, талановиті та великі молодці – вони навчалися у своєї рідної тітки по класу домри. Усі ми всі в скорботі й щиро співчуваємо родині, яка втратила трьох своїх дітей", – додала виконувачка обов'язків директора Коростишівської дитячої музичної школи Катерина Горобчук.

Викладачка музичної школи додала, що Тамара – була відмінницею, була кращою в класі та завжди була улюбленицею вчителів.