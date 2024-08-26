Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что эти проблемы испытывает на себе и столица, ведь является частью общей энергосети.

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Проблемы в Киеве после атаки России

Из-за проблем с электричеством, система водоснабжения правого берега будет работать на пониженном давлении,

– указали в КГГА.

Кроме этого, власть рассказала, что из-за отсутствия напряжения задерживается столичный электротранспорт. Однако троллейбусы и трамваи с наибольшими пассажиропотоком обязательно дублируют автобусами.

Временные сбои могут возникнуть и в работе светофоров, часть которых еще не оборудована новейшими шкафами резервного питания. Местные власти просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.



Энергетики и коммунальные службы делают все чтобы стабилизировать ситуацию с водоснабжением.

Отметим, что утром в ряде районов Киева отсутствовало водоснабжение. Энергетики и коммунальные службы возобновили работу оборудования водоснабжения на правом берегу столицы. Тогда же зафиксировали проблемы с давлением воды.