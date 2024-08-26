Мер Києва Віталій Кличко розповів, що ці проблеми відчуває на собі і столиця, адже є частиною загальної енергомережі.

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Проблеми у Києві після атаки Росії

Через проблеми з електрикою, система водопостачання правого берега працюватиме на пониженому тиску,

– вказали у КМДА.

Окрім цього, влада розповіла, що через відсутність напруги затримується столичний електротранспорт. Однак тролейбуси і трамваї з найбільшими пасажиропотоком обов’язково дублюють автобусами.

Тимчасові збої можуть виникнути й у роботі світлофорів, частина яких ще не обладнана новітніми шафами резервного живлення. Місцева влада просить бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху.



Енергетики та комунальні служби роблять все щоб стабілізувати ситуацію з водопостачанням.

Зазначимо, що вранці у низці районів Києва було відсутнє водопостачання. Енергетики та комунальні служби відновили роботу обладнання водопостачання на правому березі столиці. Тоді ж зафіксували проблеми з тиском води.