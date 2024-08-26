Об этом сказал советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко на брифинге в Медиа-центре Украины в Киеве. При отсутствии ударов по энергосистеме до конца октября не планировалось больших ограничений.

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Как утренняя атака повлияет на состояние энергосистемы

Пока трудно сказать, насколько эта атака повлияет на планы по восстановлению энергосистемы и на возможность без ограничений поставлять электричество нашим потребителям в сентябре – октябре, но думаю, что до конца дня мы будем понимать ситуацию, и оперативно будут откорректированы усилия по энергообеспечению,

– сказал Бойко.

Он также отметил, что если до конца октября не будет атак на энергосистему, больших ограничений не планируется, а возможно их не будет вовсе. В настоящее время наблюдается минимальная нагрузка на энергосистему, и доступной мощности учитывая активные ремонтные работы должно быть достаточно для стабильного снабжения электроэнергии.

"Вполне очевидно, что по результатам атаки необходимо будет проанализировать состояние энергосистемы, изменения, которые, безусловно, будут носить знак "минус", и, соответственно, скорректировать планы по подготовке к зиме", – пояснил советник премьер-министра Украины.

По его словам, сегодняшняя атака не отменяет необходимость успешной подготовки к зиме для энергетиков, однако важно проанализировать последствия этой атаки и внести корректировки в планы.

Отметим, что Россия ночью и утром 26 августа массированно атаковала Украину беспилотниками типа "Шахед", а также ракетами различного типа. Вследствие этого пострадали 15 областей нашего государства, попадания фиксировали по энергообъектам.