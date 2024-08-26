Про це сказав радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко на брифінгу в Медіа-центрі України в Києві. За відсутності ударів по енергосистемі до кінця жовтня не планувалося великих обмежень.

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Як ранкова атака вплине на стан енергосистеми

Поки що важко сказати, наскільки ця атака вплине на плани з відновлення енергосистеми і на можливість без обмежень постачати електрику нашим споживачам у вересні – жовтні, але думаю, що до кінця дня ми розумітимемо ситуацію, і оперативно буде відкориговано зусилля з енергозабезпечення,

– сказав Бойко.

Він також зазначив, що якщо до кінця жовтня не буде атак на енергосистему, великих обмежень не планується, а можливо їх не буде зовсім. У цей час спостерігається мінімальне навантаження на енергосистему, і доступної потужності з огляду на активні ремонтні роботи має бути достатньо для стабільного постачання електроенергії.

"Цілком очевидно, що за результатами атаки необхідно буде проаналізувати стан енергосистеми, зміни, які, безумовно, носитимуть знак "мінус", і, відповідно, скоригувати плани з підготовки до зими", – пояснив радник прем'єр-міністра України.

За його словами, сьогоднішня атака не скасовує необхідність успішної підготовки до зими для енергетиків, проте важливо проаналізувати наслідки цієї атаки та внести коригування до планів.

Зазначимо, що Росія вночі та вранці 26 серпня масовано атакувала Україну безпілотниками типу "Шахед", а також ракетами різного типу. Внаслідок цього постраждали 15 областей нашої держави, влучання фіксували по енергооб'єктах.