Уже готовятся к перехватам российских ракет, – Свитан о самолетах НАТО

Пока Дональд Трамп пытается договориться с Владимиром Путиным о войне в Украине, НАТО уже активизирует свои усилия. Так, самолеты Альянса уже поднимались в воздух во время последних массированных атак.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что они это делали не просто так, а уже понемногу готовятся к сбиванию российских целей. Говорится и о ракетах, и о беспилотниках.

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Самолеты НАТО готовятся перехватывать российские ракеты

По словам военного эксперта, Трамп не будет делать четких действий в отношении Украины. В то же время наша страна не должна полностью отойти от сотрудничества с США, ведь рычагом влияния там есть Конгресс. Именно он может сотрудничать с украинскими европейскими партнерами по военной помощи для Украины.

Свитан заметил, что в последнее время происходит активизация авиационной компоненты НАТО. Свидетельством этого были последние массированные атаки на Украину, когда российские ракеты долетали до западных областей.

В это время поднимались в воздух группы самолетов НАТО в Румынии и Польше. Они фактически уже готовятся к перехватам российских ракет без стрельбы. Как летчик, я вижу, что они уже тренировались перехватывать российские цели,

– подчеркнул он.

Военный эксперт добавил, что сейчас остался последний шаг – дать разрешение на сбивание российских ракет и "Шахедов" над Украиной самолетами НАТО. Воздушные силы нашей страны должны договориться об этом с Альянсом и согласовать рубежи передачи целей. Это могут быть области, западнее Винницкой и Житомирской областей.

Активизировать сотрудничество со стороны Европы же может Германия, которая уже делает решительные заявления о поддержке нашей страны.