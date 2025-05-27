Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що вони це робили не просто так, а вже потрохи готуються до збиття російських цілей. Мовиться і про ракети, і про безпілотники.

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Літаки НАТО готуються перехоплювати російські ракети

За словами військового експерта, Трамп не буде робити чітких дій щодо України. Водночас наша країна не повинна повністю відійти від співпраці з США, адже важелем впливу там є Конгрес. Саме він може співпрацювати з українськими європейськими партнерами щодо військової допомоги для України.

Світан зауважив, що останнім часом відбувається активізація авіаційної компоненти НАТО. Свідченням цього були останні масовані атаки на Україну, коли російські ракети долітали до західних областей.

В цей час підіймались в повітря групи літаків НАТО в Румунії та Польщі. Вони фактично вже готуються до перехоплень російських ракет без стрільби. Як льотчик, я бачу, що вони вже тренувались перехоплювати російські цілі,

– наголосив він.

Військовий експерт додав, що зараз залишився останній крок – дати дозвіл на збиття російських ракет та "Шахедів" над Україною літаками НАТО. Повітряні сили нашої країни повинні домовитись про це з Альянсом та узгодити рубежі передачі цілей. Це можуть бути області, західніше від Вінницької та Житомирської областей.

Активізувати співпрацю з боку Європи ж може Німеччина, яка вже робить рішучі заяви щодо підтримки нашої країни.