Более 400 тысяч человек до сих пор без света: Братчук рассказал о последствиях ракетной атаки в Одесской области

Утром 29 декабря враги совершили очередную массированную атаку на территорию Украины. Наибольшие проблемы со светом после этого были на Западе страны, Киевской области и Одесщине.

Как Одесса борется с последствиями ракетных ударов, рассказал спикер ОВА Сергей Братчук. Он отметил, что были попадания в энергетическую инфраструктуру и теперь понадобится время, чтобы исправить все.

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Первоочередная задача – заживить критическую инфраструктуру

Вражеская атака 29 декабря оставила более 400 тысяч абонентов без света в Одесской области. Были попадания по энергетической инфраструктуре региона.

Поэтому требуется определенное время, чтобы стабилизировать систему и вернуться к почасовым отключениям. Следует отметить, что больше всего пострадали Одесса и Одесский район. Сейчас в регионе действуют экстренные обесточивания.

Энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы постепенно вернуть электроэнергию. Сейчас первоочередная задача – заживить критическую инфраструктуру,

– объяснил Сергей Братчук.

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