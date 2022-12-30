Более 400 тысяч человек до сих пор без света: Братчук рассказал о последствиях ракетной атаки в Одесской области
Источник:Сергей Братчук
Утром 29 декабря враги совершили очередную массированную атаку на территорию Украины. Наибольшие проблемы со светом после этого были на Западе страны, Киевской области и Одесщине.
Как Одесса борется с последствиями ракетных ударов, рассказал спикер ОВА Сергей Братчук. Он отметил, что были попадания в энергетическую инфраструктуру и теперь понадобится время, чтобы исправить все.
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Первоочередная задача – заживить критическую инфраструктуру
Вражеская атака 29 декабря оставила более 400 тысяч абонентов без света в Одесской области. Были попадания по энергетической инфраструктуре региона.
Поэтому требуется определенное время, чтобы стабилизировать систему и вернуться к почасовым отключениям. Следует отметить, что больше всего пострадали Одесса и Одесский район. Сейчас в регионе действуют экстренные обесточивания.
Энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы постепенно вернуть электроэнергию. Сейчас первоочередная задача – заживить критическую инфраструктуру,
– объяснил Сергей Братчук.
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Массированная ракетная атака 29 декабря: что известно
- Первые сирены прозвучали в областях еще около 6 утра. Впоследствии, примерно в 8 утра, воздушная тревога распространилась на всю территорию нашего государства. Началось массированная ракетная атака.
- В ряде областей хорошо отработало ПВО. Удалось сбить 54 ракеты из 69. Однако, к сожалению, не обошлось без попаданий.
- В Киеве от обломков ракет пострадали 4 человека и 21 жилой дом. В то же время 40% потребителей столицы остались без света после атаки.
- На Львовщине силы ПВО уничтожили 70% летевших над областью ракет. Две повредили объект энергетической инфраструктуры.
- Без электроснабжения осталось более 90% города. Однако впоследствии свет начали подавать в дом.