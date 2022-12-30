Як Одеса бореться з наслідками ракетних ударів, розповів речник ОВА Сергій Братчук. Він зазначив, що були влучання в енергетичну інфраструктуру і тепер знадобиться час, аби все виправити.

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Першочергове завдання – заживити критичну інфраструктуру

Ворожа атака 29 грудня залишила понад 400 тисяч абонентів без світла на Одещині. Були влучання по енергетичній інфраструктурі регіону.

Через це потрібен певний час, щоб стабілізувати систему і повернутися до погодинних відключень. Варто зауважити, що найбільше постраждали Одеса та Одеський район. Зараз у регіоні діють екстрені знеструмлення.

Енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб поступово повернути електроенергію. Наразі першочергове завдання – заживити критичну інфраструктуру,

– пояснив Сергій Братчук.

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