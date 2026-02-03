Поврежденные многоэтажки, детсад, инфраструктура: какие последствия массированной атаки в Украине

Россия применила ударные дроны и ракеты различного рода в массированной атаке по украинским городам ночью 3 февраля. Уже есть первая информация о последствиях.

Под ударами оказались Киев, Днепр, Харьков и другие населенные пункты. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

Хронология атаки Небо над Украиной заполонили российские БпЛА и ракеты: куда они летят

Что известно о последствиях массированной атаки 3 февраля?

02:25, 03 февраля Киев. Есть сообщения о повреждении нескольких жилых многоэтажек и учебного заведения в Днепровском районе – возгорание в помещении детсада. Также пишут о повреждении хозяйственной застройки в Деснянском районе. В эти два района были вызовы медиков. Городской голова Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе есть попадание в нежилую застройку. 02:20, 03 февраля Сумщина. В Конотопе повреждена школа, частные дома и объекты инфраструктуры. О пострадавших информацию уточняют. Один из частных жилых домов разрушен, люди живы. 02:15, 03 февраля Харьков. В настоящее время известно об ударе БпЛА по мусту Дергачи, что нанес ущерб двум людям – 79-летняя женщина имеет острую реакцию на стресс, 22-летний мужчина госпитализирован. Еще два человека пострадали в Харькове, 27-летнему и 58-летнему мужчинам помогают медики.



Харьков били дронами, ракетной системой залпового огня, баллистикой и КАБами. 02:10, 03 февраля Днепр. Агломерация Днепра подверглась массированной атаке дронов. Также несколько баллистических ракет враг направил в этот район. Пока о последствиях не информировали. 02:05, 03 февраля Запорожье. Пока что не было информации о последствиях. И город и район были под атакой БпЛА и, вероятно, баллистики. 02:00, 03 февраля Массированная атака на Украину началась после полуночи 3 февраля. Враг в течение часов применял ударные беспилотники, баллистическое и другое вооружение. Мониторы писали о применении Х-22 или Х-32 из стратегической авиации, в частности Ту-22М3. А еще и о "Цирконах" с южного направления. Не говоря уже и о РЗСВ, из которого ударили по Харькову. Известно и о вылете Ту-95МС и Ту-160, которые несут крылатые ракеты. Обстрел этим оружием может произойти чуть позже, ближе к утру. Воздушная тревога тем временем продолжается почти по всей Украине.

