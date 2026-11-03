Россия подвергла Украину массированной атаке с использованием ракет и дронов: что известно о последствиях в областях

Ночью 3 ноября Россия в очередной раз приступила к терроризировать Украины. Сначала враг наносил удары с помощью дронов, а затем запустил баллистические ракеты по регионам.

"24 Канал" собрал все, что известно на данный момент.

Каковы последствия атаки 3 ноября?