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24 Канал Новости Украины Россия подвергла Украину массированной атаке с использованием ракет и дронов: что известно о последствиях в областях
3 ноября, 08:06
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Россия подвергла Украину массированной атаке с использованием ракет и дронов: что известно о последствиях в областях

Вероника Соцкова, Ирина Марцияш

Ночью 3 ноября Россия в очередной раз приступила к терроризировать Украины. Сначала враг наносил удары с помощью дронов, а затем запустил баллистические ракеты по регионам.

"24 Канал" собрал все, что известно на данный момент.

Каковы последствия атаки 3 ноября?

09:22, 03 ноября

В результате атаки российских войск на Днепр были повреждены здания амбулатории центра медико-санитарной помощи и одной из городских больниц.

В больнице находились на лечении почти 100 человек. Никто из пациентов и медицинских работников не пострадал. Сейчас пациентов перевозят в другие больницы.

09:18, 03 ноября

В Харькове в результате российского удара по больнице пострадали 73 человека

В ночь на 3 ноября российские войска нанесли авиационный удар по Немышлянскому району Харькова. Попадание зафиксировано в проходе между корпусами больницы; также повреждения получили другие медицинские учреждения и жилые дома. В

всего пострадали 73 человека, среди них пациенты, медики и жители близлежащих домов.

По данным следствия, удар был нанесен примерно в 03:20. В зданиях больницы выбило окна, поврежден фасад и отдельные отделения. Также были повреждены еще одно медицинское учреждение, лаборатория, окна 10 многоквартирных домов и 13 автомобилей.

У большинства пострадавших диагностировали острую стрессовую реакцию. Правоохранители изъяли обломки боеприпаса, который предварительно идентифицируют как авиабомбу ФАБ-250 с модулем управления УМПК-5Р. Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления.

09:11, 03 ноября

Последствия ударов по Киевской области

В результате массированной комбинированной атаки противника в Киевской области зафиксированы повреждения в двух районах.

В Вышгородском и Броварском районах возникли пожары в складских зданиях. Спасатели оперативно ликвидировали возгорания.

Также в Броварском районе повреждены три частных жилых дома и хозяйственное сооружение. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

На местах работают оперативные службы, устраняя последствия вражеской атаки.

08:57, 03 ноября

Россия совершила атаку на ДТЭК в Одесской области

В полночь российские войска нанесли повторный удар по энергетическому объекту ДТЭК на юге Одесской области. Объект получил значительные повреждения.

Повреждения энергооборудования привели к перебоям с электроснабжением. Восстановление разрушенного оборудования займет время.

Энергетики приступили к работам сразу же, как только ситуация стала безопасной. Специалисты прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей.

В компании отметили, что за последние два месяца этот объект ДТЭК неоднократно попадал под российские обстрелы.

Помимо энергетической инфраструктуры, повреждения получили административные здания, складские помещения и производственные цеха предприятия пищевой промышленности. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

08:48, 03 ноября

По состоянию на 8 утра число раненых в результате атаки российских войск на Днепр возросло до 15. Трое мужчин находятся в тяжелом состоянии.

Поисково-спасательную операцию затрудняет постоянная угроза повторных ударов. Опасность для Днепра сохраняется. Оставайтесь в безопасных местах.

 

08:41, 03 ноября

В результате ночной атаки на Ровенскую область была повреждена одна из подстанций "Укрэнерго".

08:40, 03 ноября

В ходе ночной вражеской атаки в Броварах было повреждено одно из местных предприятий и несколько частных домов.

Масштабы повреждений и количество домовладений в настоящее время устанавливаются. На месте работает комиссия, по результатам обследования будет оказана вся необходимая помощь.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

08:25, 03 ноября

Энергетика Житомирской области также пострадала

Российские войска провели атаку на энергетическую инфраструктуру Житомирской области. По состоянию на утро 3 ноября без электроснабжения остались около 130 населенных пунктов – это более 180 тысяч абонентов.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

08:22, 03 ноября

В Винницкой области нет света из-за атаки

Из-за повреждений энергетических объектов и линий электропередач большая часть населенных пунктов Винницкой области осталась без света.

В области действуют графики почасовых отключений электроэнергии.

08:19, 03 ноября

Ночью в воздушное пространство Львовской области проникли два российских беспилотника. Силы противовоздушной обороны уничтожили обе цели.

По предварительной информации, люди не пострадали. Последствия атаки уточняются.

08:18, 03 ноября

Удар по Херсонской области, есть раненые

В течение суток российские военные провели атаки на населенные пункты Херсонской области с помощью дронов, авиации и артиллерии. Под обстрелами оказались, в частности, Херсон, Антоновка, Белозерка, Берислав, Садовое, Станислав и другие населенные пункты.

Оккупанты наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, а также по жилым кварталам. Повреждены семь частных домов, магазин, вышка мобильной связи и автомобиль.

В результате российской агрессии ранения получили семь человек.

08:13, 03 ноября

Черкасская область приходит в себя после атак

По оперативным данным, с утра 2 ноября силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили в области российскую ракету и 29 беспилотников.

В то же время атака привела к последствиям для гражданской инфраструктуры. В Черкассах вражеский БПЛА попал в частный сектор: повреждены как минимум четыре жилых дома, медики оказали помощь двум пострадавшим.

В Слободской общине Черкасского района дрон попал в частный дом, после чего возник пожар, который оперативно потушили. В Звенигородском районе беспилотники провели атаку на территорию недействующего предприятия, также повреждены линии электропередач.

Последствия атаки / Черкасская ОГА

 

08:09, 03 ноября

Россия нанесла удар по Харьковской области

Из-за российских ударов по объектам инфраструктуры, обеспечивающим жизнедеятельность Харькова и области, в городе частично приостановили теплоснабжение и подачу горячей воды.

Профильные службы работают над восстановлением услуг. Кроме того, из-за нестабильного напряжения в электросетях возможны отклонения от графика движения поездов метро.

Также временно приостановлено движение части наземного электротранспорта. Не курсируют троллейбусы № 13, 20, 34 и 57, а трамваи № 16 и 16А изменили маршрут. Маршруты троллейбусов № 13 и 34 временно обслуживают автобусы.

08:05, 03 ноября

Последствия атаки в Хмельницкой области

В Шепетовском районе российские беспилотники провели атаку на жилой квартал. Повреждены крыша многоквартирного дома и две квартиры в нем, два легковых автомобиля, а также окна дома напротив. Пострадавших нет.

08:04, 03 ноября

Под атаку попал и Днепр. Там повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома и административные здания. По словам мэра Бориса Филатова, в Самарском районе зафиксированы попадания по ТЭЦ, жилому кварталу и отделению полиции, также повреждена больница.

По обновленной информации городских властей, в результате утренней атаки ранения получили пять человек. Все они находятся в больнице, двое мужчин в возрасте 80 и 81 года – в тяжелом состоянии.

Днепр оказался под атакой / Александр Ганжа

08:03, 03 ноября

Враг совершил атаку на Днепропетровскую область, есть раненые

Днепропетровская область этой ночью подверглась более чем 20 российским атакам. Враг наносил удары ракетами и беспилотниками по четырем районам области.

В Криворожье российские войска провели атаку на инфраструктурный объект с использованием баллистических и крылатых ракет. По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших.

Под ударом оказалась и Никопольщина: враг совершил атаку на Никополь, Марганецкую, Покровскую, Мировскую, Петропавловскую, Николаевскую и Червоногригоровскую общины. Повреждены частный дом, предприятие и складское помещение, ранения получили четверо человек.

В Николаевской общине Синельниковского района произошел пожар.

04:20, 03 ноября

Россияне нанесли удары по объектам критически важной инфраструктуры в Днепре и Криворожском районе.

03:47, 03 ноября

Харьков. Один из ударов пришелся по медицинскому учреждению в Немишлянском районе. В результате российского удара по медицинскому учреждению пострадали четыре человека. Само здание получило серьезные повреждения

03:43, 03 ноября

В связи с массированными ударами России по Украине Польша задействовала силы и средства противовоздушной обороны, сообщает Оперативное командование УГО Вооруженных сил Польши.

03:30, 03 ноября

В Харькове и Днепре продолжают раздаваться взрывы

03:28, 03 ноября

В Днепре прогремел повторный взрыв

03:22, 03 ноября

В Харькове прогремела серия взрывов.

Город подвергается комбинированному удару с применением баллистического оружия и КАБ, сообщил мэр Терехов.

03:16, 03 ноября

В Днепре прогремел взрыв

03:15, 03 ноября

В Винницкой области были слышны звуки взрывов

03:02, 03 ноября

В ВС сообщили об угрозе применения баллистического оружия.

02:38, 03 ноября

В Хмельницком и в Ровно слышны звуки взрывов.