В течение ночи сохраняется высокая вероятность массированного обстрела.
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УАБы в Днепропетровскую область. БПЛА пролетел мимо Диканьки в направлении Полтавы.21:11, 29 июля21:07, 29 июля
УАБы в Днепропетровскую область.
БПЛА пролетел мимо Диканьки в направлении Полтавы.