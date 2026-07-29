Упродовж ночі зберігається висока ймовірність масованого обстрілу.
Для яких міст України є загроза?
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КАБи на Дніпропетровщину. БпЛА повз Диканьку в напрямку Полтави.21:11, 29 липня21:07, 29 липня
КАБи на Дніпропетровщину.
БпЛА повз Диканьку в напрямку Полтави.