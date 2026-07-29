Упродовж ночі зберігається висока ймовірність масованого обстрілу.

Для яких міст України є загроза?

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Де оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті