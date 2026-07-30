В то же время в Киевском метрополитене заявили, что после объявления тревоги все станции функционировали в качестве укрытий, и доступ для населения не ограничивался.

Киевляне якобы не могли попасть в метро во время атаки

В ночь на 30 июля Россия совершила одну из самых массированных комбинированных атак по Украине. Еще вечером 29 июля Воздушные силы и мониторинговые ресурсы предупреждали о высокой вероятности применения баллистических и крылатых ракет, а также большого количества ударных беспилотников. Из-за этого многие жители Киева решили заранее спуститься в метро, которое во время воздушной тревоги используется в качестве укрытия.

Однако в течение ночи в социальных сетях начали появляться десятки сообщений о проблемах с доступом к метро. Пользователи публиковали фото и видео, на которых у входов на отдельные станции собирались большие очереди.

Киевляне заявили, что их не пускали в метро во время массированной атаки / Скриншоты из соцсетей

Некоторые киевляне утверждали, что их не пускали в метро до официального объявления воздушной тревоги, хотя информация о возможной массированной атаке уже активно распространялась. По словам очевидцев, у отдельных станций люди, среди которых были семьи с детьми, долго ждали открытия дверей.

После объявления тревоги ситуация, по словам пользователей, также оставалась сложной. Люди сообщали, что на отдельных станциях из-за большого количества желающих укрыться от обстрела образовалось значительное скопление людей, а некоторых пассажиров якобы перестали пропускать из-за переполненности платформ.

Массированная атака продолжалась несколько часов. Россия применила баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники, поэтому тысячи жителей столицы оставались в укрытиях до утра.

Что ответили в Киевском метрополитене?

В Киевском метрополитене отреагировали на распространение информации о якобы закрытых станциях и ограничении доступа. Там заявили, что после объявления воздушной тревоги все станции были открыты и работали как укрытия, а доступ для населения не ограничивался.

По официальным данным, этой ночью на станциях метро находилось более 56 тысяч человек.

В метрополитене пояснили, что в отдельных случаях сотрудники могли просить людей покинуть служебные помещения и перейти непосредственно на платформы, поскольку служебные зоны и технологические проходы не предназначены для пребывания населения и остаются закрытыми из соображений безопасности.

Также в метрополитене напомнили, что желающие воспользоваться метро в качестве укрытия до объявления воздушной тревоги могут приходить на станции до окончания их работы. Кроме того, там порекомендовали, по возможности, выбирать центральные станции, где обычно больше места для размещения людей.

Напомним, первой этой ночью россияне провели атаку на Киев, где после ударов возникли пожары в Святошинском и Оболонском районах. Загорелись гаражный кооператив, торговые павильоны и нежилая застройка. В результате атаки погиб один человек, еще двое получили ранения.

Во Львове ракеты повредили жилые многоэтажки на улицах Патона и Выговского. Из-за разрушений подъездов спасатели проводили эвакуацию людей с помощью автокрана, а под завалами продолжались поисково-спасательные работы.

Наиболее трагические последствия зафиксировали в Криворожье, где российский удар разрушил частный дом. По данным местных властей, погибли шесть человек, среди которых дети, а также целая семья. В Полтавской области беспилотники поразили складские помещения частного предприятия и терминал "Новой почты". Пожар удалось ликвидировать, однако работник одного из складов скончался от полученных травм.

Взрывы также раздавались в Винницкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Днепропетровской, Черкасской, Сумской, Харьковской и других областях.