Трамп боится за будущее Путина: почему США отказывают Украине в усилении ПВО

В публикации Financial Times говорилось о том, что Дональд Трамп якобы отказал Владимиру Зеленскому в просьбе предоставить сотни дополнительных ракет-перехватчиков для системы Patriot. По словам президента, у США ограниченные запасы этих ракет, и они нужны самим американцам.

Интересно, что глава Пентагона Пит Хегсет назвал фейком сообщение СМИ о том, что в американских Вооруженных сил заканчиваются запасы ключевых ракет. Как отметил в эфире 24 Канала военный эксперт, генерал-лейтенант, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, лозунги американских деятелей оправдывают их поведение.

Почему США не соглашаются на передачу ракет

Можно напомнить, что Белый дом уже обещал предоставить Украине десяток батарей Patriot, которых до сих пор нет. Такая же история была с ракетами Tomahawk, а сегодня – с лицензиями на ракеты-перехватчики

Они обещают ракеты, рассмотрят вопрос о лицензировании ближе к зиме – это означает после выборов. А кем будет Трамп, с какими полномочиями и как будет выглядеть его партия в Конгрессе – это большой вопрос. И поэтому эти обещания ни о чем,

– подчеркнул Игорь Романенко.

Стоит заметить, что у США есть истребители F-16, а у нас есть ракеты, которые могут пролететь более 3 тысяч километров, если бы их запускать с F-16. Тогда можно было бы наносить удары по пусковым площадкам "Искандеров", если бы обеспечить такую дальность.

"Но американцы не разрешают использовать с них ракеты, а только с советских самолетов. Почему? Потому что Трамп боится за будущее Путина. Если что-то где-то движется вперед, поступает звонок, то все сразу переворачивается с ног на голову", – добавил генерал-лейтенант.

Почему США не предоставляют Украине ПВО: смотрите видео

Мы помним пример Анкориджа, когда Трамп после переговоров с Путиным изменил свое мнение. Украине нужно добиться начала реалистичных переговоров о прекращении боевых действий.

Для этого необходимо получить разрешение на применение ракет с F-16 и использование разведывательных данных через Starlink. Тогда мы сможем наносить удары по тем площадкам, откуда россияне запускают свои средства. Это существенно снизит их потенциал применения баллистических ракет.

Напомним, во время массированного удара 5 августа погибли 17 человек. Владимир Зеленский заявил, что возможность перехватывать баллистические ракеты спасла бы жизни невинных людей. Он назвал российский удар очень тяжелым. На Украину летели 24 баллистические ракеты, к сожалению, ни одну из них не удалось сбить.

В России цинично оправдались за атаку. Там подчеркнули, что все гражданские объекты якобы использовались для военных нужд, в частности для хранения и доставки вооружения. Оккупанты в очередной раз говорили об использовании "высокоточного оружия" и ни словом не обмолвились о жертвах среди гражданского населения.