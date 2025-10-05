Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовское коммунальное АТП 1 и Львовскую Архиепархию УГКЦ.

Читайте также Окружили Украину полукольцом, – Воздушные силы об особенностях массированной атаки 5 октября

Какие последствия российского удара по Львову?

Россияне во время комбинированного удара по Украине атаковали гражданскую инфраструктуру, на Львов летели ракеты различных типов и беспилотники.

Директор департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк рассказал, что пострадали два учебных заведения. В школе №86 выбило 56 окон, однако больше всего досталось детскому саду №70: там повреждены 70 окон, 40 пар дверей, изуродована территория и стены.

Стены – это то, что можно починить. И мы сделаем все, чтобы дети как можно скорее вернулись в родные классы и группы,

– написал он.

В результате обстрела также были повреждены семь автобусов Львовского коммунального автотранспортного предприятия №1. К счастью, среди работников пострадавших нет.

Сейчас сотрудники коммунальных служб уже работают над восстановлением транспорта, чтобы как можно быстрее вернуть его на линии.

Во время атаки пострадали автобусы / Фото: Львовское коммунальное АТП 1

Пострадал и храм Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ, что на улице Максимовича. В результате взрывной волны в храме повылетали окна, осколками посечены стены и крыша здания.

Значительным разрушениям подверглась колокольня – она почти разрушена. Также сильно пострадали похоронная часовня и помещения воскресной школы, которые расположены на территории прихода,

– сообщили во Львовской Архиепархии УГКЦ.

Храм пострадал от осколков и взрывной волны / Фото: Львовская Архиепархия УГКЦ

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Россия массированно атаковала Украину: что известно?