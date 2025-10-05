Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовское коммунальное АТП 1 и Львовскую Архиепархию УГКЦ.
Какие последствия российского удара по Львову?
Россияне во время комбинированного удара по Украине атаковали гражданскую инфраструктуру, на Львов летели ракеты различных типов и беспилотники.
Директор департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк рассказал, что пострадали два учебных заведения. В школе №86 выбило 56 окон, однако больше всего досталось детскому саду №70: там повреждены 70 окон, 40 пар дверей, изуродована территория и стены.
Стены – это то, что можно починить. И мы сделаем все, чтобы дети как можно скорее вернулись в родные классы и группы,
– написал он.
В результате обстрела также были повреждены семь автобусов Львовского коммунального автотранспортного предприятия №1. К счастью, среди работников пострадавших нет.
Сейчас сотрудники коммунальных служб уже работают над восстановлением транспорта, чтобы как можно быстрее вернуть его на линии.
Во время атаки пострадали автобусы / Фото: Львовское коммунальное АТП 1
Пострадал и храм Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ, что на улице Максимовича. В результате взрывной волны в храме повылетали окна, осколками посечены стены и крыша здания.
Значительным разрушениям подверглась колокольня – она почти разрушена. Также сильно пострадали похоронная часовня и помещения воскресной школы, которые расположены на территории прихода,
– сообщили во Львовской Архиепархии УГКЦ.
Храм пострадал от осколков и взрывной волны / Фото: Львовская Архиепархия УГКЦ
Россия массированно атаковала Украину: что известно?
В ночь на 5 октября враг запустил по Украине 549 средств воздушного нападения. Под атакой оказались Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области.
Большинство средств поражения Россия направила на Запад Украины, в частности на Львовщину. На месте удара в Лапаевке погибла семья из четырех человек, среди них – 15-летняя девушка.
Владимир Зеленский заявил, что россияне даже не пытаются скрыть свои истинные цели, ведь абсолютное большинство мишеней – это гражданские объекты и обычная инфраструктура.