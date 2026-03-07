Украину атаковали 480 дронов и 29 ракет, из которых почти половина –баллистика, – Зеленский

Ночью 7 марта Россия в очередной раз массированно обстреляла Украину. Есть разрушения энергетической, железнодорожной и жилой инфраструктры. К сожалению, не обошлось без жертв.

Владимир Зеленский сообщил, что враг запустил по Украине 480 дронов и 29 ракет, большинство из которых это баллистика.

Сколько дронов и ракет удалось обезвредить?

В Воздушных силах уточнили, что Россия для атаки использовала 509 средств воздушного нападения:

2 гиперзвуковые ракеты "Циркон";

13 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

14 крылатых ракет "Калибр";

480 ударных БПЛА, около 290 из них – "Шахеды".

Основные направления удара – Киев, Харьков, Житомирщина, Хмельницкая область и Черновицкая область.

По состоянию на 09:00 ПВО обезвредило 472 цели – 453 беспилотника и 19 ракет:

8 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

11 крылатых ракет "Калибр".

Есть попадание 9 ракет и 26 ударных БПЛА на 22 локациях, а также падение обломков БПЛА на пяти локациях.

Каковы последствия массированного удара 7 марта?

По словам президента, оккупанты целились по энергетике в Киеве, в Хмельницкой и Черновицкой областях, а также по железной дороге в Житомирской области.

Есть повреждения на Днепровщине, Запорожье, Винницкой, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской.

С ночи идет разбор завалов жилого дома в Харькове после российского удара баллистической ракетой. На утро известно, что семь человек погибли. Под завалами могут быть еще люди.

На эти жестокие удары против жизни обязательно должен быть ответ партнеров. Спасибо каждому, кто не будет молчать. Россия не исключила попыток уничтожить жилищную и критическую инфраструктуру Украины, а значит, поддержка должна продолжаться,

– заявил глава государства.

Какие повреждения нанесла Россия 7 марта?