Враг запускал "Шахеды", чтобы максимально усложнить работу ПС, – Евлаш о ночной атаке

Утром 8 мая россияне осуществили массированный обстрел Украины. Кроме применения различных типов ракет, оккупанты также пытались усложнить работу Воздушных сил ударными дронами.

В общем враг применил 76 средств воздушного нападения – 55 ракет и 21 ударный беспилотник. Об этом рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Массированная атака россиян

Для атаки враг применил почти все типы вооружения, которые у него есть: крылатые, управляемые, аэробаллистические ракеты и БпЛА.

Мы видим очередное проявление комбинированной атаки после непродолжительного затишья, особенно в День памяти и победы над нацизмом. Видим абсолютно циничную атаку по гражданским и критическим объектам нашей инфрастрктуры,

– сказал Евлаш.

Для отражения воздушного нападения применяли тактическую авиацию, подразделения РЭБ, зенитно-ракетные подразделения, а также подразделения Сил обороны и мобильные огневые группы. По словам Евлаша, мобильные огневые группы, которые сейчас борются с "Шахедами" в свое время стали открытием.

Применение "Шахедов"

Россияне также запустили 21 ударный беспилотник. По словам Евлаша, таким образом россияне хотели максимально усложнить отражение воздушного нападения.

Однако Воздушные силы выполняют задачи а назначению и пытаются всеми имеющимися силами и средствами отражать воздушное нападение агрессора на всех направлениях,

– подчеркнул Евлаш.

Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру