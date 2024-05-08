Враг запускал "Шахеды", чтобы максимально усложнить работу ПС, – Евлаш о ночной атаке
Утром 8 мая россияне осуществили массированный обстрел Украины. Кроме применения различных типов ракет, оккупанты также пытались усложнить работу Воздушных сил ударными дронами.
В общем враг применил 76 средств воздушного нападения – 55 ракет и 21 ударный беспилотник. Об этом рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Массированная атака россиян
Для атаки враг применил почти все типы вооружения, которые у него есть: крылатые, управляемые, аэробаллистические ракеты и БпЛА.
Мы видим очередное проявление комбинированной атаки после непродолжительного затишья, особенно в День памяти и победы над нацизмом. Видим абсолютно циничную атаку по гражданским и критическим объектам нашей инфрастрктуры,
– сказал Евлаш.
Для отражения воздушного нападения применяли тактическую авиацию, подразделения РЭБ, зенитно-ракетные подразделения, а также подразделения Сил обороны и мобильные огневые группы. По словам Евлаша, мобильные огневые группы, которые сейчас борются с "Шахедами" в свое время стали открытием.
Применение "Шахедов"
Россияне также запустили 21 ударный беспилотник. По словам Евлаша, таким образом россияне хотели максимально усложнить отражение воздушного нападения.
Однако Воздушные силы выполняют задачи а назначению и пытаются всеми имеющимися силами и средствами отражать воздушное нападение агрессора на всех направлениях,
– подчеркнул Евлаш.
Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру
- В Минэнерго рассказали, что россияне атаковали объекты связанные с производством и передачей электроэнергии, в шести регионах Украины: Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.
- Также в ДТЭК сообщили, что в результате атаки повреждены три теплоэлектростанции. В компании отметили, что серьезно повреждено оборудование. Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки.
- Глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что пострадали энергообъекты в области. В частности, оккупационные войска попали в объект генерации энергии в Червоноградском районе. Другая ракета попала в объект критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе.
- Также враг атаковал гражданскую инфраструктуру. В Херсоне враг ударил по железной дороге. Вследствие вражеских попаданий повреждены пути и вокзал города.