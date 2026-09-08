Летели "Ониксы", "Искандеры" и ракеты Х-101: Воздушные силы раскрыли подробности массированной атаки

Ночью Россия нанесла комбинированный удар по Киевской и Одесской областям. Эти регионы подверглись атаке дронами и ракетами.

В ночь на 8 сентября враг запустил по Украине более 200 ракет и дронов. Об этом рассказали в Воздушных силах.

Сколько ракет и дронов сбило ПВО?

По данным военных, Россия ударила:

противокорабельными ракетами "Оникс" из Брянской, Курской областей и ТОТ АР Крым;

баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400/KN-23 из Брянской, Воронежской областей;

32 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101 из Вологодской области;

166 ударными БпЛА.

По состоянию на 08.30 силы ПВО обезвредили 175 целей:

2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23/С-400/"Оникс";

31 крылатую ракету Х-101/Искандер-К;

142 БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

К сожалению, есть прилеты ракет и ударных БПЛА на 29 локациях. Также обломки упали еще на 9 локациях.

Напомним, что в по меньшей мере 5 районах Киева возникли пожары. Россияне атаковали жилые дома, предприятия и склады. В результате обстрела погибли два человека, еще десять горожан ранены, среди них есть "тяжелые".

В Киевской области тоже горели склады, предприятия и жилые дома. Власти сообщают об одном раненом в Белой Церкви.

Ночью россияне нанесли удар по рынку "7-й километр" в пригороде Одессы. Повреждены торговые павильоны. В результате атаки пострадал 58-летний охранник. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.