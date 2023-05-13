В результате взрывных волн в Хмельницком повреждены дома, школы и больницы: есть раненые

Российские оккупанты в ночь на 13 мая атаковали Хмельницкую область. Враг попал в критический объект. На месте прилета вспыхнул пожар.

Российские оккупанты в ночь на 13 мая совершили массированную атаку дронами. Враг атаковал украинские города.

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Детали о прилете в Хмельницкой области

Александр Симчишин заявил, что в Хмельницком прилеты не зафиксировали. В то же время есть попадания на территории области.

В результате взрывных волн в Хмельницком повреждены учебные заведения, медицинские заведения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и индивидуальные жилые дома,

– говорится в сообщении.

Впоследствии в ОВА подчеркнули, что прямой угрозы жилым домам не было. Взрывная волна повредила окна, двери. Есть информация о 5 пострадавших от обломков стекла.

Прилет в Хмельницкой области / Видео из сети

Последствия взрывной волны в Хмельницкой области / Хмельницкий Live

Отбой на территории Хмельницкой области был объявлен в 07:03. Раньше людей предупредили: взрывы могут раздаваться и после отбоя тревоги.

Украинцев призывают не игнорировать тревог. Когда оповещают об опасности, нужно немедленно идти в укрытие гражданской защиты.