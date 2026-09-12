Россия за день запустила по Украине 410 дронов: ПВО сбила 336 беспилотников
В течение дня 12 сентября российские войска запустили по территории Украины 410 ударных БПЛА, из которых 37 были реактивными. Силам противовоздушной обороны удалось сбить и подавить 336 вражеских дронов, в том числе 23 реактивных аппарата.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Каковы подробности обстрела?
Масштабная воздушная атака продолжалась с 6:30 до 18:00. В течение этого времени противник применял как стандартные ударные БПЛА, так и реактивные беспилотники повышенной скорости.
Согласно информации военных, противовоздушная оборона сбила большинство воздушных целей. Несмотря на это, зафиксировано попадание 21 ударного дрона противника.
Ситуация в воздухе по состоянию на вечер
По состоянию на 18:00 в воздушном пространстве Украины оставалось около 55 беспилотников. В то же время в воздушное пространство страны продолжали входить новые группы вражеских аппаратов.
Военные призывают граждан не игнорировать сигналы опасности и находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.
Где фиксировались последствия обстрелов?
В течение ночи пострадала Одесская область. В областном центре произошел прилет по жилому дому – ранены более 30 человек. Под ударом был и Черноморск.
Враг атаковал также Запорожье, в частности, Запорожсталь, Кривой Рог, Харьков, Киевщину. Российские дроны добрались и до Запада: есть повреждения АЗС в Житомирской и Ровенской. Взрывы гремели и в Луцке и Ковеле. Известно, что оккупанты попали в пассажирский поезд.