В России становится все более неспокойно. В частности, там в очередной раз заявляют о массированной атаке беспилотников на различные регионы.

российские СМИ пишут, что в течение ночи на 19 июля якобы удалось уничтожить 11 БпЛА. Там заявляют о работе ПВО сразу над несколькими регионами, передает 24 Канал.

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В России настаивают на работе ПВО

В частности, в России пишут о работе противовоздушной обороны над Курской областью. Там якобы сбили и три дрона. Столько же якобы уничтожили и над Белгородской областью.

Зато пять БпЛА якобы были сбиты над территорией Республики Крым. Губернатор Курской области рассказал, что в Курске после падения обломков БпЛА ранения и ожоги получили двое жителей.

В Белгородской области в Шебекино в результате утреннего обстрела поврежден жилой дом. Количество пострадавших уточняется.

В то же время это сообщение государства-агрсеорки, поэтому стоит быть осторожными.

Ночь на 19 июля для российского Курска выдалась тревожной. Там прогремело до десятка взрывов. Об этом пишут в российских телеграмм-каналах.

Во вражеских телеграмм-каналах писали, что местные жители рассказали, что в небе над Курском было слышно от 7 до 10 взрывов. От громкого звука сработали сигнализации припаркованных автомобилей.

Сейчас информации о последствиях атаки на земле или пострадавших нет.