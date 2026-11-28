В ночь на 28 ноября беспилотники успешно провели атаку на Новошахтинский НПЗ, ЛПДС "Самара", и парализовали работу нескольких российских аэропортов. Дроны прорывались среди прочего и на Москву.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, а также мониторинговые OSINT-каналы, в частности "Exilenova+". 24 Канал информирует, что мы знаем на данный момент.

Что известно о массированной атаке дронов на Россию в ночь на 28 ноября?

Этой ночью, 28 ноября, территория России подверглась масштабной воздушной атаке. Например, по утверждению мэра Москвы Сергея Собянина, только вблизи российской столицы якобы сбили не менее 48 беспилотников, угроза со стороны которых привела к беспрецедентным мерам безопасности и приостановке гражданского авиасообщения сразу в нескольких регионах. Пришлось даже направлять спецслужбы на места "падения обломков".

Помимо традиционных ограничений в московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово", план "Ковер" пришлось вводить в Калуге, Пензе, Саратове и Тамбове. Показательным стал инцидент в "Шереметьево", где пассажиров рейса SU6259, что следовал во Владивосток, почти три часа продержали в салоне, а около полуночи просто высадили, перенеся вылет на утро.

Одновременно с параличом авиации ударные дроны достигли стратегических топливных объектов. Прежде всего речь идет о Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области – он подвергся успешной воздушной атаке уже второй раз за эту неделю. Местные жители массово публикуют кадры мощных взрывов и пожара, зарево от которого видно за многие километры, что указывает на вероятное поражение резервуаров с топливом.

Последствия ударов по Новошахтинскому НПЗ: смотрите видео очевидцев

Отметим, что это предприятие, АО "НЗНП", является единственным действующим нефтеперерабатывающим заводом в Ростовской области с проектной мощностью до 7,5 миллиона тонн нефти в год. Предыдущая атака на этот объект произошла в ночь на 23 ноября, после чего, по информации Генштаба ВСУ, завод полностью остановил работу из-за уничтожения и повреждения десятков резервуаров.

Не менее катастрофичной для российской логистики стала очередная атака на линейную производственно-диспетчерскую станцию "Самара" вблизи поселка Просвет. Осинтеры пишут об успешном поражении объекта около 3 часа ночи. Это уже третий удар по этой станции только за ноябрь и пятый в целом за последние два месяца. Очевидцы сообщают о масштабном пожаре, охватившем территорию крупнейшего нефтехранилища в Европе.

Последствия обстрела ЛПДС "Самара": смотрите видео очевидцев (внимание, 18+, слышна брань)

ЛПДС "Самара", что принадлежит ПАО "Транснефть", играет решающую роль в формировании экспортного сорта нефти Urals, на долю которого приходится до половины всего нефтяного экспорта России. Системное истощение этой инфраструктуры не только наносит удар по экономике агрессора, но и напрямую затрудняет поставки топлива для российской оккупационной группировки.