Массированная атака дронов в Крыму: на оккупированном полуострове воют сирены
20 июня 2024, 22:52Читати новину українською
В оккупированном Крыму произошло массированное нападение дронов, которое спровоцировало включение сирен в поздний вечер 21 июня. Оккупанты сообщили о следовании десятков дронов. Министерство обороны уже заверило об уничтожении безэкипажного катера и нескольких беспилотников врага.
Оккупационные силы сообщили о поступлении десятков дронов на территорию полуострова.
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В социальных сетях поступают сообщения о поднятии военных частей оккупированного Крыма по тревоге.
Также в соцсетях говорится о том, что взрывы прогремели в районе Ялты.