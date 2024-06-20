Массированная атака дронов в Крыму: на оккупированном полуострове воют сирены

22:52

В оккупированном Крыму произошло массированное нападение дронов, которое спровоцировало включение сирен в поздний вечер 21 июня. Оккупанты сообщили о следовании десятков дронов. Министерство обороны уже заверило об уничтожении безэкипажного катера и нескольких беспилотников врага.