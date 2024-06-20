Массированная атака дронов в Крыму: на оккупированном полуострове воют сирены

20 июня 2024, 22:52
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В оккупированном Крыму произошло массированное нападение дронов, которое спровоцировало включение сирен в поздний вечер 21 июня. Оккупанты сообщили о следовании десятков дронов. Министерство обороны уже заверило об уничтожении безэкипажного катера и нескольких беспилотников врага.

Оккупационные силы сообщили о поступлении десятков дронов на территорию полуострова.

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В социальных сетях поступают сообщения о поднятии военных частей оккупированного Крыма по тревоге.

Также в соцсетях говорится о том, что взрывы прогремели в районе Ялты.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак