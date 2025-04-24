Видели, как все разрушалось, – киевлянка из эпицентра обстрела рассказала, как пережила страшную ночь

Россия ночью 24 апреля обстреляла столицу Украины. В Киеве спасатели работали на 13 локациях. В Святошинском районе продолжается разбор завалов разрушенного дома. Известно о 8 погибших в результате российского удара. Еще более 70 человек травмированы.

Ведущая 24 Канала Дарина Трунова сообщила, что спасательная операция до сих пор продолжается. Согласно ее подсчетам, как минимум, 20 домов повреждены, рядом есть школа, детсад, никаких военных объектов там нет.

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Какие последствия вражеского удара?

На месте работают инженерные силы, верхолазы ГСЧС, поисковые собаки. Полицейские обходят квартиры в ближайших домах, проверяют состояние их жителей. Ведущая 24 Канала пообщалась с жительницей одного из поврежденных домов Натальей, которая рассказала, что в результате российской комбинированной атаки погибли ее знакомые.

В этом доме, который пострадал, мы прожили 12 лет. У нас здесь остались близкие, родственники. Мы знаем, что погибли парень и девушка, 21 и 23 лет, это наши знакомые. Это очень тяжело,

– поделилась Наталья.

Женщина рассказала, что морально чувствует себя крайне плохо, ведь сейчас смотрит на дом, в котором росла с детства. Говорит, из него пошла в садик, в школу, потом поступила в институт. Впоследствии переехала в другую квартиру, которая расположена в доме, который в двух шагах от этого, по которому ударила Россия.

"Мы видели, как все разрушалось. У меня повреждена комната в квартире, взрывной волной выбило окна, балкон, полетело стекло, мы только успели маму поднять с кровати, чтобы она не пострадала", – озвучила Наталья.

Во время взрыва дом трясло, не все успели пройти в укрытие

Киевлянка отметила, что не услышала сигнал воздушной тревоги, взрыв прогремел очень быстро, а второй уже был настолько мощный, что она увидела красную взрывную волну. После этого в доме исчезла электроэнергия. Жители почувствовали вибрацию, дом трясло. Наталья рассказала, что не было времени спуститься в укрытие, она живет на 8 этаже. По ее словам, между первым и вторым взрывом прошло очень мало времени.

Жительница поврежденного дома рассказала, что уже подала заявку для получения помощи, сообщила о повреждении своего жилья. Сейчас ожидает получить пленку, чтобы закрыть ею окна. Говорит, что приготовить еду уже есть возможность, потому что в ее квартире восстановили электроснабжение.

Как бы нас не наклонили, но я верю, что Украина будет существовать и что мы выживем, как бы тяжело нам не было. История доказывает, что сколько нас не пытались уничтожить, мы поднимались. Мы стойкий народ,

– подчеркнула Наталья.

Отметим, что городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что 25 апреля в столице объявлен Днем траура в память о жертвах массированной российской атаки. Она была комбинированной, враг запустил дроны, крылатые, баллистические ракеты.