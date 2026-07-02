Массированный обстрел Киева: аналитик объяснил, какую цель преследовал Путин

Основным направлением массированной атаки на Украину 2 июля противник вновь выбрал Киев. Это было ожидаемо, ведь Кремль ранее анонсировал систематические удары именно по столице и в течение определенного периода накапливал средства поражения. А вот прифронтовые города и села ежедневно страдают от российских обстрелов.

Об этом в эфире 24 Канала отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, уточнив, что, в частности, в Запорожской области примерно 50 населенных пунктов регулярно подвергаются российским ударам КАБами и дронами.

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Массированная атака на Киев: Кремль давит, добиваясь уступок

Кремль пытается наносить удары везде, куда дотягивается. Это, как подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики, является предупреждением для западных партнеров Украины, ведь в результате атак повреждены и посольства, расположенные в Киеве. Клочок напомнил, что ранее Москва предупреждала дипломатические представительства об ударах по столице и призывала покинуть город.

Это давление и на нас, и на наших западных партнеров с целью заставить Украину пойти на уступки в переговорах. Мы оказываем давление по-своему, нанося удары по российским НПЗ, сегодня якобы по России прилетела первая украинская баллистическая ракета. А россияне занимаются своим позорным делом. Пока мы защищаемся, они пытаются нас убить,

– отметил Клочок.

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По словам руководителя Центра общественной аналитики, учитывая заявления и появляющуюся информацию, можно предположить, что со временем переговорный процесс возобновится. В России осенью ожидаются выборы в Госдуму (в сентябре), Путин хочет показать, что он якобы достигает своих целей.

Он сумел убедить население, что это не обязательно должно произойти за три дня. Сроки сейчас для Кремля неважны, а важен сам факт поддержки войны. Много говорят о том, что в России после выборов будет мобилизация,

– отметил Клочок.

Осенью выборы запланированы и в Соединенных Штатах (промежуточные выборы в Конгресс, состоятся в ноябре). Поэтому и Трамп, и Путин, как подытожил руководитель Центра общественной аналитики "Башня", хотят продемонстрировать свою силу.