Об этом Андрей Сибига написал в сети Х.

О чем Сибига просит партнеров?

Министр подчеркнул, что Украина нуждается в решительных действиях со стороны государств-партнеров, потому что баллистические ракеты оставляют очень мало времени для реагирования.

Каждая российская баллистическая ракета – это акт варварства. А каждая ракета-перехватчик, поставленная в Украину, – это акт человечности и спасенные человеческие жизни. Мы знаем партнеров, которые могут поставить эти ракеты-перехватчики, и мы еще раз призываем их действовать без промедления. Каждое промедление измеряется человеческими жизнями,

– сказал он.

Отдельно глава МИД обратился к украинцам за рубежом, Всемирному конгрессу украинцев и украинским общинам в разных странах с призывом усилить международное давление.

Мы призываем к трем крайне важным мерам для защиты человеческих жизней: обеспечению противовоздушной обороны, усилению санкционного давления на Россию и наращиванию оборонного потенциала в партнерстве с Украиной,

– сказал он,

Напомним, что ночью 20 августа Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву и Киевской области. Враг применил, в частности, баллистические ракеты и "Калибры". В результате атаки в столице погибли по меньшей мере 13 человек, еще один человек стал жертвой удара в Броварском районе. Около 40 человек получили ранения, часть пострадавших была госпитализирована.

Наибольшие разрушения зафиксированы в Соломенском районе Киева, где повреждены жилые дома, школа и детская больница. В одном из девятиэтажных домов частично разрушены верхние этажи, также повреждена пятиэтажка.

Спасатели уже извлекли из-под завалов двух человек и продолжают поисково-спасательные работы. Ликвидация последствий атаки продолжается в Святошинском, Соломенском и Дарницком районах столицы.