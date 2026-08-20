Про це Андрій Сибіга написав у мережі Х.

Про що Сибіга просить партнерів?

Міністр наголосив, що Україна потребує рішучих дій від держав-партнерів, адже балістичні ракети залишають дуже мало часу для реагування.

Кожна російська балістична ракета – це акт варварства. А кожна ракета-перехоплювач, поставлена в Україну, – це акт людяності та врятовані людські життя. Ми знаємо партнерів, які можуть поставити ці ракети-перехоплювачі, і ми ще раз закликаємо їх діяти без зволікання. Кожне зволікання вимірюється людськими життями,

– сказав він.

Окремо глава МЗС звернувся до українців за кордоном, Світового конгресу українців та українських громад у різних країнах із закликом посилити міжнародний тиск.

Ми закликаємо до трьох критично важливих заходів для захисту людських життів: забезпечення протиповітряної оборони, посилення санкційного тиску на Росію та розбудова оборонного потенціалу у партнерстві з Україною,

– сказав він,

Нагадаємо, Росія вночі 20 серпня завдала масованого ракетного удару по Києву та Київській області. Ворог застосував, зокрема, балістичні ракети та "Калібри". Унаслідок атаки в столиці загинули щонайменше 13 людей, ще одна людина стала жертвою удару в Броварському районі. Близько 40 осіб отримали поранення, частину постраждалих госпіталізували.

Найбільше руйнувань зафіксували у Солом’янському районі Києва, де пошкоджені житлові будинки, школа та дитяча лікарня. В одному з дев’ятиповерхових будинків частково зруйновані верхні поверхи, також пошкоджена п’ятиповерхівка.

Рятувальники вже деблокували з-під завалів двох людей та продовжують пошуково-рятувальні роботи. Ліквідація наслідків атаки триває у Святошинському, Солом’янському та Дарницькому районах столиці.