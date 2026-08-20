Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Что известно об атаке?

Во время массированной атаки ночью 20 августа российские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре Киевской области. В частности, в Борисполе под удар попали продуктовые склады и объекты "Красного Креста".

В результате атаки возникли пожары. Спасатели ГСЧС продолжают работать на местах и ликвидировать последствия российского удара.

Массированный удар по Киеву и области длился почти 9 часов. Россия применила десятки ракет и реактивных дронов, в результате чего зафиксированы попадания по гражданским объектам. В частности, повреждены жилые дома и детская больница.

На данный момент известно о чем-то вроде 13 погибших в результате атаки. Еще 40 человек получили ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время над ликвидацией последствий ночной атаки по всей стране работают 462 спасателя ГСЧС и 116 единиц спецтехники. Спасатели, медики, полицейские и другие службы продолжают работать на местах ударов и помогать людям.

Последствия российской атаки также зафиксировали в других регионах Украины. Ночью под атакой оказались Одесская и Черниговская области, где россияне также повредили гражданскую инфраструктуру.

В результате ударов в Одесской области без электроснабжения остались около 13 тысяч абонентов. Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам и работают над скорейшим восстановлением света для людей.

На одном из участков в результате попадания загорелись два прицепа грузовиков с продуктами питания. Спасатели оперативно прибыли на место и полностью ликвидировали пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.