Про це повідомив премʼєр-міністр України Сергій Корецький.

Що відомо про атаку?

Під час масованої атаки вночі 20 серпня російські війська завдали ударів по цивільній інфраструктурі Київської області. Зокрема, у Борисполі під удар потрапили продуктові склади та об'єкти "Червоного Хреста".

Унаслідок атаки виникли пожежі. Рятувальники ДСНС продовжують працювати на місцях та ліквідовувати наслідки російського удару.

Масований удар по Києву та області тривав майже 9 годин. Росія застосувала десятки ракет і реактивних дронів, унаслідок чого зафіксовано влучання у цивільні об'єкти. Зокрема, пошкоджені житлові будинки та дитяча лікарня.

Станом на цю хвилину відомо про щонайменше 13 загиблих унаслідок атаки. Ще 40 людей отримали поранення. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Наразі над ліквідацією наслідків нічної атаки по всій країні працюють 462 рятувальники ДСНС та 116 одиниць спецтехніки. Рятувальники, медики, поліцейські та інші служби продовжують працювати на місцях ударів і допомагати людям.

Наслідки російського удару також зафіксували в інших регіонах України. Вночі під атакою перебували Одеська та Чернігівська області, де росіяни також пошкодили цивільну інфраструктуру.

Внаслідок ударів в Одеській області без електропостачання залишилися близько 13 тисяч абонентів. Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи та працюють над якнайшвидшим поверненням світла людям.

На одній із локацій через влучання загорілися два причепи вантажівок із продуктами харчування. Рятувальники оперативно прибули на місце та повністю ліквідували пожежу. За попередніми даними, минулося без постраждалих.