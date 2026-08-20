Як повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації, ворог цілеспрямовано завдавав ударів по об'єктах цивільної інфраструктури в кількох населених пунктах регіону.

Які подробиці обстрілу та ліквідації його наслідків?

Подекуди на Одещині зникло світло в домівках людей. Через проблеми з подачею електроенергії без світла залишилися 13 тисяч абонентів.

Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути електропостачання в оселі жителів. Фахівці працюють у посиленому режимі над усуненням пошкоджень мережі.

Крім того, на іншій локації влучання спричинило загоряння двох причепів вантажних автомобілів з продуктами харчування. Вогнеборці оперативно прибули на місце події та повністю ліквідували пожежу.

За попередніми даними, внаслідок нічного обстрілу ніхто з місцевих мешканців не постраждав. На місцях усіх прильотів продовжують працювати профільні служби для усунення наслідків ворожої атаки.

Що відомо про удар по Києву та області?

У ніч на 20 серпня російські війська атакували Київ і Київську область дронами й ракетами. Унаслідок удару пошкоджено житлові будинки, лікарню, школу та промислові об'єкти.

Станом на 08:17 у Києві відомо про 12 загиблих. Один із постраждалих помер у лікарні. Ще одна людина загинула в Броварському районі Київщини, іншу потерпілу госпіталізували у важкому стані. Загалом внаслідок атаки постраждали близько 33 людей.

До слова, 21 серпня у Києві оголошено Днем жалоби. У столиці будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях. Цього дня в місті заборонять проведення будь-яких розважальних заходів.