Оккупанты били дронами по Харькову: жуткие кадры последствий атаки
- В результате удара российских дронов по Харькову ранены 14 человек.
- В одном из районов горели жилые дома, предприятие, больница, роддом и общежитие для переселенцев.
В результате масштабного удара российских дронов-камикадзе ранения получили 14 харьковчан, в том числе один ребенок. В нескольких частях города зафиксированы серьезные повреждения и возгорания.
Жуткие кадры разрушений в Харькове в результате российской атаки распространяют ГСЧС, местная прокуратура и Общественное Харьков.
Какова ситуация в Харькове после обстрела?
Ночью жители города слышали около 25 взрывов.
Наибольшим разрушениям подвергся Индустриальный район города. Там огонь охватил жилые многоэтажные дома и помещения одного из предприятий.
В результате попадания дрона в верхний этаж пятиэтажки в доме выгорела квартира. Из четырехэтажного дома спасатели эвакуировали пятерых жителей, среди которых был ребенок.
Поврежденные жилые дома из-за удара по Харькову: смотрите видео прокуратуры
Кроме того, в Индустриальном районе под удар попали общежитие для переселенцев, больница и роддом. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что пациентов медучреждений перевели в другие больницы.
В Немышлянском районе в результате атаки вспыхнул пожар в частном жилом доме.
Последствия обстрела дронами: смотрите фото ГСЧС
Как проинформировали спасатели, к устранению последствий обстрела привлечены значительные силы, в частности 134 специалисты ГСЧС, 34 единицы спецтехники.
Вместе с ними на местах работают правоохранители, медицинские бригады, волонтеры и городские коммунальные службы. Пострадавшим оказывают помощь психологи ГСЧС.
Кадры ликвидации последствий удара и спасения жителей города: смотрите фото Общественного
Где еще били оккупанты ночью 24 января?
Вражеские войска атаковали столицу и Киевскую область. Во время масштабного удара по Киеву погиб один человек, еще несколько жителей получили ранения. В результате обстрела в разных районах столицы возникли пожары, зафиксировано разрушение зданий, а также нарушения в снабжении тепла и воды.
На Киевщине в результате атаки травмы получили четыре человека. В Броварском и Бориспольском районах повреждены частная жилая застройка и автомобили.