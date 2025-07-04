КГГА заявляет о низком уровне загрязненности воздуха в Киеве, а Минприроды – противоположное

4 июля массированная атака на Киев вызвала ряд пожаров в нескольких районах. Над городом образовался смог.

По состоянию на утро уровень загрязнения атмосферного воздуха в Киеве высокий, передает 24 Канал со ссылкой на Минприроды.

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Какова ситуация с воздухом в Киеве

Радиационный фон в столице остается в норме. Причина ухудшения состояния воздуха – пожары, вызванные массированным обстрелом России в ночь с 3 на 4 июля.

Рекомендуется по возможности:

не находиться на открытом воздухе,

не проветривать помещения,

поддерживать водный баланс, если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Особое внимание на эти советы должны обратить люди с болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Между тем в КГГА заявили, что уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве низкий.

Ощутимый запах гари может возникать даже тогда, когда референтные станции мониторинга показывают, что уровень загрязнения воздуха по основным показателям (твердые частицы, диоксид серы, оксиды азота и т.д.) остается низким,

– говорится в сообщении городских властей.