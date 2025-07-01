"Мы поняли, что в наш дом попало", – киевлянка со слезами о страшной ночи в Киеве

Ночью 4 июля Киев оказался под массированной атакой. Один из "Шахедов" попал в пятиэтажный дом в Соломенском районе.

На втором и третьем этажах квартиры полностью уничтожены. ГСЧС предупреждает о сагрозу обвала здания, передает 24 Канал.

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Еле сдерживали слезы

Корреспонденты "Киев24" пообщались с двумя жительницами поврежденной многоэтажки.

Каждую минуту летели "Шахеды", шли на снижение и бабах-бабах. А потом мы поняли, что в наш дом попало. Мы сидели в подъезде в коридоре. Потом мы узнали, что на второй этаж прилетело под нами,

– так о пережитом, еле сдерживая слезы, рассказала Татьяна.

Говорит, что в ее доме жить невозможно. Там все в саже.

Жительница второго этажа Людмила рассказала, что на момент удара была в квартире. Однако именно во время прилета она находилась в коридоре. Поэтому женщине удалось уцелеть. Говорит, что одна комната разрушена до основания. "Дырка на улицу", – добавила она.

Киевлянки делятся пережитым: смотрите видео