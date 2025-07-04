На другому та третьому поверхах квартири повністю знищені. ДСНС попереджає про загрозу обвалу будівлі, передає 24 Канал.

Дивіться також Розбір завалів ускладнюється пожежами: в ДСНС уточнили дані щодо кількості постраждалих у Києві

Ледве стримували сльози

Кореспонденти "Київ24" поспілкувалися з двома мешканками пошкодженої багатоповерхівки.

Кожну хвилину летіли "Шахеди", йшли на зниження і бабах-бабах. А потім ми зрозуміли, що в наш дім попало. Ми сиділи у під'їзді в коридорі. Потім ми дізналися, що на другий поверх прилетіло під нами,

– так про пережите, ледве стримуючи сльози, розповіла пані Тетяна.

Каже, що в її оселі жити неможливо. Там усе в сажі.

Мешканка другого поверху Людмила розповіла, що на момент удару була у квартирі. Проте саме під час прильоту вона перебувала у коридорі. Тому жінці вдалося вцілити. Каже, що одна кімната зруйнована вщент. "Дірка на вулицю", – додала вона.

Киянки діляться пережитим: дивіться відео