Россия массированно атаковала Одесскую область с использованием новейших ракет: зафиксированы разрушения

В ночь на 1 сентября 2026 года Одесская область подверглась массированной комбинированной атаке российских войск. Под прицельным ударом противника оказались объекты жилищной, энергетической и портовой инфраструктуры.

Об этом сообщают официальные представители Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области и глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Что было повреждено во время атаки?

В результате ночных обстрелов значительные разрушения понесла гражданская инфраструктура. В частности, повреждено здание швейного цеха, где возник крупный пожар.

В Одесском районе огонь охватил жилой дом, и, к сожалению, в результате этого инцидента пострадал один человек. Всего повреждения получили два жилых дома, однако пожары оперативно локализовали сотрудники ГСЧС.

Отдельной целью оккупантов стал международный пункт пропуска для паромного сообщения "Орловка", расположенный в Измаильском районе на границе с Румынией. Там также вспыхнул пожар, к ликвидации которого немедленно были привлечены спасатели.

В результате попадания российских беспилотников в здание и на территорию комплекса работа этого стратегического объекта была полностью приостановлена.

Оформление граждан и транспортных средств в настоящее время не осуществляется, почему украинские пограничники уже официально проинформировали румынскую сторону. Весь транспортный поток пришлось срочно перенаправить на другие пункты пропуска.

Последствия террора в Одесской области: смотрите фото ГСЧС

Стоит отметить, что паромный комплекс через Дунай обеспечивает кратчайший путь из Украины в страны Южной Европы, сокращая маршрут на 200 километров. Его пропускная способность составляет до 1200 единиц транспорта в сутки, поэтому остановка переправы фактически блокирует чрезвычайно важный логистический коридор.

Поврежденный КПП: смотрите фото со страницы Кипера

Какое оружие применила Россия?

Во время этой комбинированной атаки враг применил не только привычные беспилотники типа Shahed и управляемые авиабомбы, но и новейшее вооружение. Россияне массированно использовали малогабаритные крылатые ракеты с реактивным двигателем "Бандероль" (S8000). Мониторинговые каналы зафиксировали запуск как минимум десяти таких барражирующих боеприпасов в направлении Одессы и Черноморска.

Это оружие, разработанное подпадающей под санкции российской группой компаний "Кронштадт", представляет собой серьезный вызов для украинской противовоздушной обороны.

Ракета оснащена китайским турбореактивным двигателем Swiwin SW800Pro-A95, который доступен на платформе AliExpress, и способна развивать крейсерскую скорость до 560 километров в час, а на пике – до 800 километров в час. Из-за таких характеристик мобильные огневые группы практически не успевают реагировать на угрозу, вынуждая защитников тратить дефицитные зенитные ракеты.

Удары по энергетической инфраструктуре привели к тому, что в отдельных районах Одессы возникли временные перебои с электричеством.

Что было известно ранее?

Напомним, ранее мы писали, что атаки на гражданскую логистику региона начались еще накануне. Днем 31 августа российский беспилотник нанес удар по инновационному терминалу "Новой почты" в Одессе, полностью уничтожив ключевую сортировочную линию европейского стандарта, которая теперь не подлежит восстановлению. В тот же день в результате вражеского обстрела пострадала автозаправочная станция сети ОККО, где были повреждены газозаправочная колонка и легковой автомобиль.

Как уже сообщалось на нашем сайте, удар по переправе в Измаильском районе является частью целенаправленной кампании агрессора по блокированию украинского экспорта.

В течение августа 2026 года враг систематически проводил атаки на пограничную инфраструктуру: 20 и 25 августа под ударом оказались пункты пропуска на границе с Молдовой, а 21 августа дроны провели атаку на международный пункт "Табаки" в Болградском районе.