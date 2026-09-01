Про це повідомляють офіційні представники Головного управління ДСНС України в Одеській області та голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Що пошкодили під час атаки?

Унаслідок нічних обстрілів значних руйнувань зазнала цивільна інфраструктура. Зокрема, пошкоджено будівлю швейного цеху, де виникло масштабне загоряння.

В Одеському районі вогонь охопив житловий будинок, і, на жаль, внаслідок цього інциденту постраждала одна людина. Загалом пошкоджень зазнали два житлові будинки, проте пожежі оперативно локалізували працівники ДСНС.

Окремою ціллю окупантів став міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення "Орлівка", розташований в Ізмаїльському районі на кордоні з Румунією. Там також спалахнула пожежа, до ліквідації якої негайно залучалися рятувальники.

Внаслідок влучання російських безпілотників у будівлю та територію комплексу роботу цього стратегічного об'єкта було повністю призупинено.

Оформлення громадян та транспортних засобів наразі не здійснюється, про що українські прикордонники вже офіційно поінформували румунську сторону. Весь транспортний потік довелося терміново перенаправити на інші пункти пропуску.

Наслідки терору Одещини: дивіться фото ДСНС

Варто зазначити, що поромний комплекс через Дунай забезпечує найкоротший шлях з України до країн Південної Європи, скорочуючи маршрут на 200 кілометрів. Його пропускна спроможність становить до 1200 одиниць транспорту на добу, тому зупинка переправи фактично блокує надзвичайно важливий логістичний коридор.

Пошкоджений КПП: дивіться фото зі сторінки Кіпера

Яку зброю застосувала Росія?

Під час цієї комбінованої атаки ворог застосував не лише звичні безпілотники типу Shahed та керовані авіабомби, але й новітнє озброєння. Росіяни масовано використали малогабаритні крилаті ракети з реактивним двигуном "Бандероль" (S8000). Моніторингові канали зафіксували запуск щонайменше десяти таких баражуючих боєприпасів у напрямку Одеси та Чорноморська.

Ця зброя, розроблена підсанкційною російською групою компаній "Кронштадт", є серйозним викликом для української протиповітряної оборони.

Ракета оснащена китайським турбореактивним двигуном Swiwin SW800Pro-A95, який доступний на платформі AliExpress, і здатна розвивати крейсерську швидкість до 560 кілометрів на годину, а на піку – до 800 кілометрів на годину. Через такі характеристики мобільні вогневі групи практично не встигають реагувати на загрозу, змушуючи захисників витрачати дефіцитні зенітні ракети.

Удари по енергетичній інфраструктурі призвели до того, що в окремих районах Одеси виникли тимчасові перебої зі світлом.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, раніше ми писали, що атаки на цивільну логістику регіону розпочалися ще напередодні. Вдень 31 серпня російський безпілотник завдав удару по інноваційному терміналу "Нової пошти" в Одесі, повністю знищивши ключову сортувальну лінію європейського стандарту, яка тепер не підлягає відновленню. Того ж дня внаслідок ворожого обстрілу постраждала автозаправна станція мережі ОККО, де було пошкоджено газозаправну колонку та легковий автомобіль.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, удар по переправі в Ізмаїльському районі є частиною цілеспрямованої кампанії агресора з блокування українського експорту.

Протягом серпня 2026 року ворог систематично атакував прикордонну інфраструктуру: 20 та 25 серпня під ударом опинилися пункти пропуску на кордоні з Молдовою, а 21 серпня дрони атакували міжнародний пункт "Табаки" в Болградському районі.