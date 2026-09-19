Массированная атака на Одесскую область: более 178 тысяч семей остались без света, повреждены дома и школа
В результате ночной массированной атаки на Одесскую область 19 сентября без электричества остались более 178 тысяч семей в городе и области. В регионе повреждены жилые дома, учебное заведение и административное здание, однако информации о погибших или пострадавших пока не поступало.
По информации главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, повторному удару подверглось административное здание, которое враг уже атаковал накануне.
Каковы подробности и последствия обстрела?
На верхних этажах здания вспыхнул пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.
Кроме того, в результате атаки повреждены крыши, фасады и остекление двух жилых домов, двухэтажного здания учебного заведения, а также легковой автомобиль и микроавтобус. Спасательные и коммунальные службы продолжают фиксировать последствия вражеского удара.
Энергетики восстанавливают электроснабжение в Одесском районе
Как сообщили в компании ДТЭК, вражеская атака привела к аварийным отключениям электроэнергии в части Одесского района. Больше всего от отключения электроэнергии страдают Пересыпский и Приморский районы Одессы.
Специалисты уже приступили к восстановительным работам и по состоянию на утро смогли вернуть свет более чем 60 тысячам семей. В настоящее время без электроснабжения остаются 178,7 тысячи семей.
Из-за отсутствия электроснабжения в регионе возможны временные перебои в работе объектов критической инфраструктуры и городского электротранспорта. Бригады энергетиков работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение во всех домах.
Напомним, мы также писали о последствиях обстрелов в Хмельницкой области – там вспыхнул пожар на промышленном объекте. Кроме того, Россия почти сутки терроризировала Киевскую область, в результате чего повреждены склады, жилые дома и гаражи.