За інформацією голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, повторного удару зазнала адміністративна будівля, яку ворог уже атакував напередодні.

Які подробиці й наслідки обстрілу?

На верхніх поверхах споруди спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Окрім цього, через атаку пошкоджено дахи, фасади та скління двох житлових будинків, двоповерхову будівлю освітнього закладу, а також легковий автомобіль і мікроавтобус. Рятувальні та комунальні служби продовжують фіксувати наслідки ворожого удару.

Енергетики відновлюють світло в Одеському районі

Як повідомили в компанії ДТЕК, ворожа атака спричинила аварійні відключення електроенергії в частині Одеського району. Найбільше від знеструмлення потерпають Пересипський та Приморський райони Одеси.

Фахівці вже розпочали відновлювальні роботи й станом на ранок змогли повернути світло понад 60 тисячам родин. Наразі без електропостачання залишаються 178, 7 тисячі сімей.

Через відсутність живлення в регіоні можливі тимчасові перебої в роботі об'єктів критичної інфраструктури та міського електротранспорту. Бригади енергетиків працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше заживити всі домівки.

Нагадаємо, ми писали також про наслідки обстрілів на Хмельниччині – там спалахнула пожежа на промисловому об'єкті. Окрім того, Росія майже добу тероризувала Київську область, через що є пошкодження складів, житлових будівель і гаражів.