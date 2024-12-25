В Днепре после атаки более 60 домов без тепла, одну из больниц эвакуируют

Россия "поздравила" украинцев с Рождеством массированной атакой. Были удары по энергетике во многих областях, в Днепре после обстрела есть проблемы с теплоснабжением. Некоторые садики из-за этого не будут работать.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Бориса Филатова.

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Какова ситуация в Днепре после атаки на Рождество

Без отопления около 65 домов. Проблемы с теплоснабжением есть в левобережной части города. Однако газ, воду и электричество подают.

По жилмассиву "Солнечный" – надеюсь, что без теплоснабжения он не останется. Потому что мы системно и заранее готовились к различным сценариям. По жилмассиву "Приднепровск" также уже работают все возможные службы и необходимые специалисты. Сейчас также настойчиво просим энергетиков не отключать жилмассив "Приднепровск" от электроэнергии по графикам,

– написал Филатов.

В Приднепровске 8 детсадов пока не смогут принимать детей, потому что нет отопления. На Солнечном, вероятно, садики смогут работать.

Одну из городских больниц эвакуируют. Там сейчас более сотни пациентов, которых распределят в другие лечебные учреждения Днепра.

В домах по городу 300 выбитых окон, повреждены 7 учебных заведений.

Пункты несокрушимости действуют в школах 136, 108, 57, а также доме культуры "Энергетик".

Филатов призвал горожан не опускать руки, а помогать друг другу.