Громкие взрывы и мощный пожар: Силы обороны поразили Петербургский нефтяной терминал

18 октября УГО нанесли атаки с помощью беспилотников FP-1 по ключевым объектам инфраструктуры в Санкт-Петербурге и области. Атаки привели к возгоранию на нефтяном терминале, критическому сбою в работе сервисов и отключению электроэнергии.

В компании Fire Point подтвердили факт атаки.

Что известно об ударе по Петербургу?

Как сообщает телеграм-канал Exilenova+, в Большом порту Санкт-Петербурга после многочисленных попаданий беспилотников загорелся резервуарный парк АО "Петербургский нефтяной терминал".

Последствия атаки: смотрите видео

Этот комплекс площадью 37 гектаров насчитывает более 30 резервуаров общим объемом 441 000 кубических метров и является крупнейшим узлом перевалки нефтепродуктов России на Балтике.



Подтверждение удара / Днепр Osint

Поражение дата-центра и энергетической инфраструктуры

Одновременно под удар попал центр обработки данных ИЦВА, который обеспечивает функционирование сервисов платформы ВК. Повреждение объекта проектной мощностью 63 МВт привело к масштабному сбою в работе онлайн-сервисов и облачных систем по всей сети.

Наряду с дата-центром беспилотники поразили подстанцию 330 кВ "Восточная", поэтому часть города и прилегающих районов области осталась без электроснабжения. Кроме того, зафиксировано повреждение одного из городских мостов.

Реакция местных властей и последствия

Губернатор Беглов сообщил, что спасатели ликвидируют возгорания гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском и Красногвардейском районах, а также на территории нефтяного комплекса.

"Жертв нет. Возможны перебои с мобильным интернетом", – заявил губернатор Беглов.

Из-за атаки в городе временно ограничили работу аэропорта Пулково, где людей перевели в укрытия. По данным Fire Point, для операции украинские военные применили беспилотники FP-1.

Предыдущие удары по объектам в российском тылу

Как уже сообщалось на нашем сайте, дальнобойные удары регулярно выводят из строя стратегические предприятия противника.

Напомним, ранее мы писали о " повреждение Омского нефтеперерабатывающего завода" в 2500 километрах от границы, а также об атаке Сил обороны на Сургутский завод стабилизации конденсата "Газпрома".