"Пока просто может": какова цель путинских обстрелов Украины

Сегодня, 12 июля, россияне массированно атаковали Украину, в частности западные города. Оккупанты наносят удары не только, чтобы уничтожить какие-то военные объекты.

Им выгодно одновременно терроризировать и украинцев. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Тарас Загородний, отметив, что для этого Россия уже давно систематизировала производство оружия.

Смотрите также Сознательный и подлый террор, – Зеленский очертил особенность последних российских атак

Какова цель путинских обстрелов Украины?

По словам политолога, сейчас в нашей стране нет ни одного безопасного города. Россияне системно занимались своей оборонной промышленностью и смогли масштабировать объемы производства "Шахедов".

Путин просто может. Россияне пытаются дожимать военные объекты. А дальше – как получается. Если удается учитывать террор населения, чтобы сломать дух украинцев, они это и делают,

– подчеркнул он.

По мнению Загороднего, когда оккупанты получили "по зубам" на Киевщине, Харьковщине, поняли, в чем отстают. Еще в 2022 году они приняли системную программу перевооружения страны – запустилась вся "машина" от исследований и обучения людей до формирований новых производств. Так, количество оружия понемногу переросло в качество.

Кстати, сегодня Львов подвергся самый массированный удар беспилотниками с начала полномасштабного вторжения. Больше всего повреждений – в Железнодорожном и Галицком районах. Повреждены 51 дом, выбито более 500 окон. Также повреждены 19 машин и 3 корпуса Львовской политехники.