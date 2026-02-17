Укр Рус
24 Канал Новости Украины Очередная массированная ракетно-дроновая атака на Украину: где слышали взрывы и какие последствия
17 февраля, 08:39
9

Очередная массированная ракетно-дроновая атака на Украину: где слышали взрывы и какие последствия

Татьяна Бабич

Ночью и утром 17 февраля вражеские войска терроризировали Украину ударными дронами, были и пуски крылатых ракет "Х-101".

Из-за этого в ряде городов прогремели взрывы. Кое-где фиксировали пожары и разрушения, известно и о пострадавших. 24 Канал собрал все, что известно на данный момент.

Читайте также Море ликвидированных оккупантов: в Генштабе раскрыли потери россиян на 17 февраляго

Какие регионы были под прицелом?

 

09:20, 17 февраля

09:18, 17 февраля

Взрывы фиксировали в Бурштыне

Россия применила крылатые ракеты против Ивано-Франковской области: в районе Бурштына прогремел ряд взрывов. Сейчас в городе существенно ухудшилась ситуация с теплом и водой.

08:59, 17 февраля

Страна-агрессор ударила по инфраструктуре Одессы

В ДТЭК сообщили, что разрушения энергетической инфраструктуры в результате обстрела чрезвычайно серьезные.

Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние,
– говорится в сообщении.

08:56, 17 февраля

Оккупанты ударили по Днепру и области

Под обстрелом ракет, дронов и артиллерии оказались 5 районов Днепропетровщины.

В частности в Днепре подверглись разрушениям объекты частного бизнеса, административные здания, жилые дома и автомобили.

  • в Кривом Роге повреждено одно из предприятий;
  • в Криничанской громаде Каменского района зафиксировано повреждение жилых зданий;
  • в Покровской громаде Синельниковского района вспыхнул частный дом;
  • на территории Никопольского района российские войска обстреляли Никополь, а также Червоногригорьевскую и Покровскую громаду.

Вследствие атак повреждены объекты инфраструктуры, торговые заведения, учебный центр, многоэтажки и около десяти автомобилей. К счастью, обошлось без пострадавших.

08:41, 17 февраля

Одесса также была под ударом

В городе из-за атаки дронов повреждены жилые дома и объект инфраструктуры, произошел пожар в многоэтажке.

По словам Сергей Лысак, раненых уже трое. Двух мужчин 62 и 65 лет госпитализировали: один в тяжелом состоянии, второй – средней тяжести, женщине оказали медицинскую помощь на месте.

08:33, 17 февраля

Взрывы слышали на Львовщине

Ночью в местных телеграмм-каналах Львовской области появлялись сообщения о взрывах, в частности на территории Стрыйского района. В сообщениях отмечалось, что по вражеским дронам, вероятно, сработали силы ПВО.

08:10, 17 февраля

Кировоградская область подверглась атаке дронами

В течение ночи местные паблики несколько раз информировали о взрывах, в том числе и в Кропивницком.

Туда летели российские ударные дроны.