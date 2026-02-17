Очередная массированная ракетно-дроновая атака на Украину: где слышали взрывы и какие последствия
Ночью и утром 17 февраля вражеские войска терроризировали Украину ударными дронами, были и пуски крылатых ракет "Х-101".
Из-за этого в ряде городов прогремели взрывы. Кое-где фиксировали пожары и разрушения, известно и о пострадавших. 24 Канал собрал все, что известно на данный момент.
Какие регионы были под прицелом?
Россия применила крылатые ракеты против Ивано-Франковской области: в районе Бурштына прогремел ряд взрывов. Сейчас в городе существенно ухудшилась ситуация с теплом и водой. В ДТЭК сообщили, что разрушения энергетической инфраструктуры в результате обстрела чрезвычайно серьезные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние, Под обстрелом ракет, дронов и артиллерии оказались 5 районов Днепропетровщины. В частности в Днепре подверглись разрушениям объекты частного бизнеса, административные здания, жилые дома и автомобили. Вследствие атак повреждены объекты инфраструктуры, торговые заведения, учебный центр, многоэтажки и около десяти автомобилей. К счастью, обошлось без пострадавших. В городе из-за атаки дронов повреждены жилые дома и объект инфраструктуры, произошел пожар в многоэтажке. По словам Сергей Лысак, раненых уже трое. Двух мужчин 62 и 65 лет госпитализировали: один в тяжелом состоянии, второй – средней тяжести, женщине оказали медицинскую помощь на месте. Ночью в местных телеграмм-каналах Львовской области появлялись сообщения о взрывах, в частности на территории Стрыйского района. В сообщениях отмечалось, что по вражеским дронам, вероятно, сработали силы ПВО. В течение ночи местные паблики несколько раз информировали о взрывах, в том числе и в Кропивницком. Туда летели российские ударные дроны.
Взрывы фиксировали в Бурштыне
Страна-агрессор ударила по инфраструктуре Одессы
Оккупанты ударили по Днепру и области
Одесса также была под ударом
Взрывы слышали на Львовщине
Кировоградская область подверглась атаке дронами
