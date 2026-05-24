Россия в третий раз ударила "Орешником": Игнат рассказал особенности массированной атаки
В ночь на 24 мая Россия осуществила массированный комбинированный удар по Украине, выпустив около 600 дронов и более 80 ракет различных типов. Основной удар пришелся на Киев, а также Россия в третий раз применила баллистическую ракету средней дальности.
Детали массированной комбинированной атаки России на регионы Украины рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.
Смотрите также Разрушенный музей Чернобыля, вырванные двери в НАМУ: Россия била по культурным памятникам в Киеве
Какие особенности атаки 24 мая?
В ночь на 24 мая Россия осуществила одну из самых масштабных комбинированных атак по Украине за последнее время. По данным Воздушных сил ВСУ, враг выпустил около 600 ударных дронов и более 80 ракет различных типов. Основным направлением удара стала столица Украины – Киев.
По словам Игната, во время атаки российская армия в третий раз использовала баллистическую ракету средней дальности, которую в России называют "Орешник". Он отметил, что применение такого вооружения имеет прежде всего психологический и демонстративный характер. По его словам, Кремль пытается не только давить на Украину, но и демонстрировать готовность использовать подобное оружие перед западными партнерами.
Во время атаки российские войска применили широкий арсенал вооружения:
- аэробаллистические ракеты "Кинжал",
- ракеты "Циркон",
- крылатые ракеты,
- баллистические ракеты.
По словам представителя Воздушных сил, особенностью обстрела стало большое количество скоростных целей, которые двигались по баллистической траектории. По предварительным оценкам, россияне выпустили до 30 баллистических ракет и более 50 крылатых. Значительную часть вражеских целей украинские силы ПВО смогли сбить или подавить средствами радиоэлектронной борьбы.
Юрий Игнат также сообщил, что украинская разведка и военное командование заранее фиксировали активность российской стратегической авиации и имели предупреждения о возможной массированной атаке. Благодаря этому население вовремя получило сигналы воздушной тревоги и смогло перейти в укрытия.
По словам Игната, нынешний удар по масштабам и тактике напоминал атаку 14 мая, однако на этот раз Россия дополнительно применила баллистическую ракету средней дальности, что стало еще одним элементом запугивания.
Напомним, что Украина срочно созывает Совбез ООН из-за массированного удара по Киеву. Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что ООН, ОБСЕ, Совет Европы и ЮНЕСКО должны дать решительный ответ агрессору, который пытается компенсировать отсутствие успехов на фронте террором против гражданских.